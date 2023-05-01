В Україні створюють народну бойову ракету «Трембіта» дальністю понад 140 км: що вона вмітиме

В Україні створюють народну бойову ракету «Трембіта». Розробленням займаються інженери з конструкторського бюро PARS та волонтери з громадської організації «Відсіч».

Про це вони повідомляють у фейсбуці.

Інженери планують створити малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном (ПуПРД). Попри те, що двигун гучний і неекономний для багаторазового використання, він простий і набагато дешевший у виробництві, аніж газотурбінний.

Зазначається, що ракета «Трембіта» матиме такі характеристики:

Споряджена вага: 100 кг.

Бойова частина: 20 кг термобаричного заряду, або комбінованого заряду уламково-фугасної дії.

Дальність ураження: понад 140 км.

Швидкість: понад 400 км/год.

Максимальна висота польоту: 2000 м.

Мінімальна висота польоту: 30 м.

Двигун: 30 л, що працює на бензині А92 чи А95.

Головна мета ракети — ураження об’єктів та виснаження ППО.

Раніше ми писали, що українська компанія розробила інтерактивну мапу руху ворожих ракет.

Фото: скриншоти з відео «Трембіта»