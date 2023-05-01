В Україні створюють народну бойову ракету «Трембіта» дальністю понад 140 км: що вона вмітиме

В Україні створюють народну бойову ракету «Трембіта». Розробленням займаються інженери з конструкторського бюро PARS та волонтери з громадської організації «Відсіч».
Про це вони повідомляють у фейсбуці.
Інженери планують створити малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном (ПуПРД). Попри те, що двигун гучний і неекономний для багаторазового використання, він простий і набагато дешевший у виробництві, аніж газотурбінний.
Зазначається, що ракета «Трембіта» матиме такі характеристики:
Головна мета ракети — ураження об’єктів та виснаження ППО.
Раніше ми писали, що українська компанія розробила інтерактивну мапу руху ворожих ракет.
Фото: скриншоти з відео «Трембіта»