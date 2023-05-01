Український інженер створив велосипед з квадратними колісами

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Валерія Гуржий
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Український інженер із Торонто Сергій Гордєєв створив велосипед з квадратними колесами, які рухаються завдяки стрічкам, схожим на танкові гусениці.

Про це пише Poland Postsen.

У велосипеді, розробленому Сергієм Гордєєвим, квадратні колеса залишаються нерухомими, а гусениці рухаються по їх краях. Вони зроблені з нарізаних гумових шин, які встановлені на конструкції з велосипедних ланцюгів. Колеса кріпляться на стандартну раму велосипеда. Інженер зізнався:

«Створення квадратних коліс і встановлення їх на велосипеді було одним із найбожевільніших проектів, які я коли-небудь робив"

Велосипед має дві передачі з педалями.

На записі, опублікованому на каналі «The Q», можна побачити не тільки готовий велосипед та їзду на ньому, а й процес його створення.

Раніше ми писали, що сумські інженери створили робота-мисливця з дистанційним керуванням: він допомагатиме ЗСУ.

Опубліковано: 01 травня 2023
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