Біля «Арсенальної» відкрили кав'ярню Baho зі спешелті-кавою і десертами власного виробництва

На вулиці Івана Мазепи біля станції метро «Арсенальна» відкрили кав’ярню третьої хвилі Baho.

«Ми про смачну їжу та затишну атмосферу. Про зерно, яке ми власноруч привозимо з Руанди та обсмажуємо в Києві. Про мусові десерти власного виробництва та про веганські солодощі. Про смачну каву to go, коли ти поспішаєш на робочу зустріч чи коли плануєш повільну прогулянку Печерськом», — говорять у закладі.

У кав’ярні пропонують арабіку сорту Bourbon із Руанди. Окрім спешелті-кави, тут можна спробувати десерти, сніданки, перші страви, салати, закуски, основні страви й мелти.

Девіз закладу – «From farm to cup». Власники Baho зазначають, що контролюють усі процеси «народження кави» – вирощування, збір, транспортування, обсмаження і приготування.

Ціни: яйця «Бенедикт» із беконом – 255 грн, тост з креветками — 265 грн, мелт з куркою — 199 грн, еспресо — 49 грн, капучино — 69 грн, матча-лате — 99 грн

Адреса: вулиця Івана Мазепи, 3

Режим роботи: 08:00-20:30

Instagram

Раніше ми писали, що на Подолі запрацювало кафе «Афтернун» із кавою, хлібом та десертами.

Фото: Baho