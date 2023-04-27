На Подолі запрацювало кафе «Афтернун» із кавою, хлібом та десертами

На Подолі біля «Самосаду» відкрили в тестовому режимі кафе «Афтернун» від команди First Point.

Про це пише The Village Україна.

Як розповідає виданню співзасновник First Point Юрій Бездітний, в кафе буде «їжа, напої й, звісно, кайфова кава, а в майбутньому – продукти від місцевих фермерів».

Наразі тут пропонують каву й кавові напої, чаї, безалкогольне пиво, десерти від пекарні «Пате» та Air And Day, а також хліб від «Спельти».

У закладі працює шеф-кухар Микита Некіш, незабаром там з’являться сніданки.

Кафе має 20 посадкових місць, також планують облаштувати літній майданчик.

Ціни: еспресо – 55 грн, допіо – 60 грн, фільтр – 65 грн, лате – 65 грн, раф – 75 грн, чай – 75 грн, какао – 75 грн, матча – 85 грн, флет-вайт – 75 грн, колд-брю – 85 грн, фреш – 85 грн, масала – 95 грн

Адреса: вулиця Волоська, 18/17

Режим роботи: 09:00-20:00

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Раніше ми писали, що на Березняках відкрилася ветеранська піцерія Pizza BRO.

Фото: The Village Україна