На Подолі запрацювало кафе «Афтернун» із кавою, хлібом та десертами

На Подолі біля «Самосаду» відкрили в тестовому режимі кафе «Афтернун» від команди First Point.
Про це пише The Village Україна.
Як розповідає виданню співзасновник First Point Юрій Бездітний, в кафе буде «їжа, напої й, звісно, кайфова кава, а в майбутньому – продукти від місцевих фермерів».
Наразі тут пропонують каву й кавові напої, чаї, безалкогольне пиво, десерти від пекарні «Пате» та Air And Day, а також хліб від «Спельти».
У закладі працює шеф-кухар Микита Некіш, незабаром там з’являться сніданки.
Кафе має 20 посадкових місць, також планують облаштувати літній майданчик.
Ціни: еспресо – 55 грн, допіо – 60 грн, фільтр – 65 грн, лате – 65 грн, раф – 75 грн, чай – 75 грн, какао – 75 грн, матча – 85 грн, флет-вайт – 75 грн, колд-брю – 85 грн, фреш – 85 грн, масала – 95 грн
Адреса: вулиця Волоська, 18/17
Режим роботи: 09:00-20:00
Раніше ми писали, що на Березняках відкрилася ветеранська піцерія Pizza BRO.
Фото: The Village Україна