На Хрещатику запрацював ресторан Good Friends із відкритою кухнею та літньою терасою

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Ірина Маймур
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У Пасажі на Хрещатику розпочав роботу ресторан Good Friends із відкритою кухнею та літньою терасою.

Власники позиціонують заклад як «ресторан кухні друзів великого міста», пише Posteat.

У меню Good friends є 13 розділів comfort food для шанувальників італійської, азійської та української кухонь.

Барна карта складається з домашніх лимонадів, безалкогольних напоїв, коктейлів, вина, ігристого вина, пива та міцних алкогольних напоїв.

Ціни: авокадо тост із яйцем — 160 грн, vitello tonnato — 210 грн, курячі крила в соусі солодкий чилі — 189 грн, котлета по-київськи з картопляним пюре — 187 грн, торт Трюфель із соленою карамеллю — 148 грн, вареники з домашнім сиром, чебрецем, сметаною і медом — 159 грн

Адреса: вул. Марії Заньковецької, 15/4

Режим роботи: щодня 11:00–23:00

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Раніше ми писали, що на Подолі запрацювало кафе «Афтернун» із кавою, хлібом та десертами.

Фото: Good Friends

Опубліковано: 02 травня 2023
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