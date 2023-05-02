Український фільм "Чорнобиль 22" отримав головний приз на міжнародному фестивалі в Оберхаузені

Документальний фільм Олексія Радинського «Чорнобиль 22» отримав головний приз на міжнародному кінофестивалі короткометражного кіно в Оберхаузені.
Про це повідомив Олексій Радинський у своєму Telegram-каналі.
У стрічці розповідається про російську окупацію Чорнобильської АЕС. Радинський пригадує:
Під час роботи над фільмом «Чорнобиль 22» ми провели понад двадцять глибинних інтерв‘ю зі свідками російських військових злочинів у Зоні. Ці люди дуже різні: від працівників атомної станції до самоселів та екологів.
Картину можна переглянути онлайн та безплатно лише 2 травня до 23:00 на сайті кінофестивалю.
Раніше ми писали, що фільм української режисерки потрапив до конкурсу Каннського кінофестивалю.
Фото: Internationale Kurzfilmtage Oberhausen/Facebook