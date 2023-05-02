Український фільм "Чорнобиль 22" отримав головний приз на міжнародному фестивалі в Оберхаузені

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Валерія Гуржий
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Документальний фільм Олексія Радинського «Чорнобиль 22» отримав головний приз на міжнародному кінофестивалі короткометражного кіно в Оберхаузені.

Про це повідомив Олексій Радинський у своєму Telegram-каналі.

У стрічці розповідається про російську окупацію Чорнобильської АЕС. Радинський пригадує:

Під час роботи над фільмом «Чорнобиль 22» ми провели понад двадцять глибинних інтерв‘ю зі свідками російських військових злочинів у Зоні. Ці люди дуже різні: від працівників атомної станції до самоселів та екологів.

Картину можна переглянути онлайн та безплатно лише 2 травня до 23:00 на сайті кінофестивалю.

Раніше ми писали, що фільм української режисерки потрапив до конкурсу Каннського кінофестивалю.

Фото: Internationale Kurzfilmtage Oberhausen/Facebook

Опубліковано: 02 травня 2023
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