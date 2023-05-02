UAnimals запустили збір на нові вольєри для Центру порятунку диких тварин

Гуманістичний рух UAnimals ініціює "Дикий збір" для Центру порятунку диких тварин: 12 мільйонів гривень, які планують зібрати в межах кампанії, підуть на будівництво нових вольєрів для левів, тигрів, леопардів та інших диких тварин, якими опікується центр.

Вольєри, на які збирають кошти в рамках “Дикого збору”, обладнані будиночками для зимівлі та сну, а ще опаленням та освітленням, що створить для тварин максимально комфортні умови, за яких вони зможуть лікуватися та бути в безпеці.

Від початку російського вторгнення центр надав допомогу 36 диким тваринам. Засновниця Центру порятунку диких тварин Наталія Попова розповіла:

Левиця Ася потрапила до нас із розплідника на Донеччині. Виявилося, що вона вагітна. Єнота Лакі ми підібрали у покинутому приватному будинку. Тварина повністю осліпла і лякалася будь-якого звуку. Та після огляду офтальмолога Лакі отримав втішний прогноз, що його зір може відновитися після операції

Центр порятунку диких тварин відкритий у 2018 році на Київщині. За 5 років центр прихистив і вилікував близько 600 диких тварин, серед яких ведмеді, леви, леопарди, тигри, мавпи, олені, косулі, коні, віслюки, верблюди, лисиці, єноти, єнотоподібні собаки, носухи, дикобрази, їжаки, павичі тощо.

Долучитися до "Дикого збору" для Центру порятунку диких тварин Наталії Попової можна за посиланням.

Раніше ми писали, що зоозахисна організація UAnimals запустила міжнародну кампанію #StopEcocideUkraine і створила петицію до ООН та ЄС із закликом засудити дії росії та сприяти припиненню злочинів екологічного характеру.

Фото: UAnimals