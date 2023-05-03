На лівому березі відкрили ресторан MORE than cafe із європейською кухнею та літньою терасою

На Магнітогорському провулку, 1В розпочав роботу ресторан європейської кухні MORE than cafe.

Інтер’єру закладу оформлений у пастельних тонах. У теплу пору року тут відкриватимуть літню терасу.

«MORE — це те місце, яке сподобається вам із першого погляду. Ми вклали душу в створення простору для вас, щоб ви змогли релаксувати після важкого дня або ж просто зайти і спробувати щось смачненьке та ароматне», — розповідають власники закладу.

У меню MORE than cafe пропонують європейські страви. Воно складається зі сніданків, закусок, салатів, основних страв, пасти, страв на грилі, супів, сетів та десертів.

У барній карті MORE than cafe є коктейлі, вино, пиво та міцний алкоголь. Також серед напоїв пропонують лимонади та безалкогольні напої.

Ціни: англійський сніданок — 219 грн, смореброд із яловичиною — 180 грн, салат теплий із телятиною — 310 грн, паста карбонара — 189 грн, вершковий суп із лососем — 220 грн, коктейль Bloody Merry — 140 грн

Адреса: провулок Магнітогорський, 1В

Режим роботи: щодня 09:00-21:00

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Раніше ми писали, що на місці «Хлібного» неподалік від «Олімпійської» запрацював Holy Burger Kiosk із шаурмою і бургерами.

Фото: MORE than cafe