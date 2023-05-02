На місці «Хлібного» неподалік від «Олімпійської» запрацював Holy Burger Kiosk із шаурмою і бургерами

Holy Burger Kiosk із шаурмою та бургерами від закладу Holy Burger відкрили на вулиці Антоновича.

Там раніше працював «Хлібний», пише The Village Україна.

Тут пропонують три види шаурми (з яловичиною, куркою та фалафелем) і три види бургерів (із мармуровою яловичиною, куркою та моцарелою та фіш-бургер із судаком). До того ж є картопля фрі.

Серед напоїв пропонують крафтове пиво, лимонади й каву.

Це вже другий заклад формату Holy Burger Kiosk. Перший відкрили на вулиці Володимирській у поєднанні із закладом «Стейкхаус».

Ціни: шаурма з яловичиною — 180 грн, шаурма з куркою — 140 грн, шаурма з фалафелем — 130 грн, бургер із мармуровою яловичиною — 160 грн, бургер із судаком, лососем і крем-сиром — 180 грн, картопля фрі — 50 грн, еспресо — 39 грн, капучино — 65 грн

Адреса: вулиця Антоновича, 48

Режим роботи: 10:00–22:00

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Раніше ми писали, що на Хрещатику запрацював ресторан Good Friends із відкритою кухнею та літньою терасою.

Фото: Holy Burger Kiosk