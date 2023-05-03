Біля Майдану Незалежності запрацювала кав’ярня «Крапка.Кави». Її відкрив переселенець із Харкова

Неподалік від Майдану Незалежності запрацювала кав’ярня «Крапка.Кави». Її власник — переселенець із Харкова Максим, який раніше не займався ресторанним бізнесом.

Баристою в кафе є його друг з 10-річним досвідом роботи, пише Posteat.

У закладі можна скуштувати харківське печиво. Його замовляють із кондитерської в Харкові.

«У Харкові це печиво відомо всім, для багатьох це смак дитинства та гарних спогадів, тому я вирішив, що воно має бути в нас у закладі», — розповідає власник.

За словами власника, у кав’ярні використовують особливий метод заварювання еспресо — через заморожену металеву кулю. Завдяки цьому еспресо не таке гаряче, як класичне, а також не втрачає деякі летючі елементи, які розкривають смак інакше.

Також у пропонують 5 видів натуральних лимонадів із сиропом власного виробництва та кольоровим льодом. Зокрема — бразильський лимонад із лаймом, що дуже популярний у Латинській Америці.

Ціни: еспресо/допіо — 30/40 грн, лате — 40/55/70 грн, гірке какао — 60/70 грн, лимонади — 60/70 грн, бразильський лимонад — 100/130 грн, макарун — 55 грн, харківське печиво — 15 грн

Адреса: вулиця Софіївська, 3

Режим роботи: пн-чт 07:30–19:00, пт 07:30–20:00, сб-нд 10:00–20:00

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Раніше ми писали, що к ав’ярня зі спешелті-кавою «Зона комфорту» запрацювала у дворику на Хрещатику.

Фото: «Крапка.Кави»