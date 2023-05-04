Біля «Лівобережної» відкрили коктейль-бар Barmaley із настолками та дискотеками

Неподалік від станції метро «Лівобережна» в ЖК «Галактика» запрацював коктейль-бар Barmaley, пише Posteat.

«В Barmaley на гостей чекають неймовірні коктейлі на будь-який смак, ціла низка вечірок та цікавих івентів, неймовірна атмосфера та найкраща команда», — говорять у закладі.

У барі є авторські та класичні коктейлі, пиво й безалкогольні напої.

До напоїв пропонують брускети, оливки та перці, фаршировані фетою.

В Barmaley гості можуть пограти в настільні ігри, а в п’ятницю та суботу тут проходять дискотеки.

Ціни: коктейль Popstar — 220 грн, коктейль Red Carpet — 220 грн, коктейль Golden Glow — 290 грн, коктейль Spanish Guitar — 190 грн, брускетки з хамоном, пармезан та моцарела з томатами, оливки — 190 грн

Адреса: вулиця Євгена Сверстюка, 6Е

Режим роботи: четвер — неділя з 17:00 до 23:00

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Раніше ми писали, що к ав’ярня зі спешелті-кавою «Зона комфорту» запрацювала у дворику на Хрещатику.

Фото: Barmaley