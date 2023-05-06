Жителі Київщини можуть отримати гранти на підтримку малого бізнесу

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Валерія Гуржий
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Благодійна організація Help - Hilfe zur Selbsthilfe планує підтримати 325 підприємств та надати грошову допомогу на підтримку малого бізнесу.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Йдеться про суму до 2 700 євро у національній валюті. Програма розроблена для підтримки ремісничих (крафтових) та сервісних бізнесів, які мають реалістичні та стійкі бізнес-ідеї для відновлення чи розвитку своєї економічної діяльності.

Організація розглядає всіх кандидатів на отримання гранту на розвиток мікробізнесу, акцентуючи увагу на ВПО та на осіб без ВПО, які постраждали через військові дії як в Києві, так і в Київській області.

При відборі, перш за все розглядатимуть заявки від:

  • жінок-підприємиць, у яких чоловік перебуває на воєнній службі, отримав поранення, перебуває у полоні чи загинув;
  • домогосподарств із дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю.

Заявки приймаються до 23:59 15 травня. Зареєструватися можна за посиланням.

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Фото: Unsplash\Ibrahim Boran

Опубліковано: 06 травня 2023
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