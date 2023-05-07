У Львові забудовнику дали 10 днів на демонтаж незаконого поверху

У Львові за рішенням суду забудовник має за 10 днів демонтувати зайвий поверх, що не відповідає містобудівним умовам.

Про це повідомили у Департаменті містобудування міста Львова.

Повідомляється, що якщо забудовник добровільно не проведе демонтаж у виділений срок, то на нього будуть чекати штафи та відкриття кримінальної справи.

Йдеться про справу щодо будівництва торгово-офісного центру на вул. Промисловій, 60.

"Дозвіл на його зведення підприємець отримав ще шість років тому. Щоправда, відповідно до містобудівних умов, це мала бути двоповерхова споруда. Натомість виросли три повноцінні поверхи"

Далі були роки перевірок, судових слухань та штрафів для замовника і генпідрядника. Відтак знову перевірки, фіксація порушень, приписи про усунення порушень та зупинення будівельних робіт. На жаль, безрезультатно. Тоді незаконний третій поверх так і не знесли, а будівельні роботи не зупинили.

Раніше ми писали, що поблизу стадіону «Арена Львів» у Львові хочуть створити новий мікрорайон. Тут планують збудувати три житлові комплекси, освітній заклад, ТЦ, готель, офісний центр і супермаркет.