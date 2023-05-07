У цьогорічних Іграх Нескорених візьмуть участь 24 українських військових

24 військових та ветеранів, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, представлять Україну на Іграх Нескорених-2023.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Впродовж трьох наступних місяців спортсмени збірної України проходитимуть посилену підготовку до Ігор Нескорених-2023, які пройдуть з 9 по 16 вересня у німецькому Дюссельдорфі.

Національний відбір до збірної України на Ігри Нескорених проходив у Львові. У ньому взяли участь 223 учасники з усіх регіонів України. Спортсмени змагалися у дев’яти дисциплінах: стрільбі з лука, легкій атлетиці, велосипедному спорті, пауерліфтингу, веслуванні у приміщенні, волейболі сидячи, плаванні, настільному тенісі та баскетболі на візках.

Ігри Нескорених започаткував британський принц Гаррі у 2014 році. Україна вперше виступила на цих змаганнях у 2017 році в Торонто (Канада). А у 2022 році на у Гаазі (Нідерланди) збірна України виборола 16 медалей.

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Фото: Міністерство молоді та спорту