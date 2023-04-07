Попит на оренду квартир в Києві перевершив рівень до повномасштабного вторгнення на 38%

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Марія Іващук
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Вартість оренди квартир у Києві майже не змінилась, у Львові спостерігається зниження цін в порівнянні березень-лютий 2023. Про це йдеться в повідомленні сервісу пошуку квартир bird.

Оренда у Львові лишається дорожчою за оренду в столиці, проте у місті спостерігається зниження цін від 7% на однокімнатні квартири до 12% на двокімнатні.

Середня вартість у Львові:

  • однокімнатні – 15000 грн,
  • двокімнатні – 16000 грн,
  • трикімнатні – 18600 грн.

Середня вартість оренди квартир у Києві:

  • однокімнатні – 9000 грн,
  • двокімнатні – 13000 грн,
  • трикімнатні – 20000 грн.

Разом з тим попит на оренду в Києві перевершив рівень до повномасштабного вторгнення на 38%.

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Фото: Kaja Sariwating/Unsplash

Опубліковано: 07 квітня 2023
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