Попит на оренду квартир в Києві перевершив рівень до повномасштабного вторгнення на 38%

Вартість оренди квартир у Києві майже не змінилась, у Львові спостерігається зниження цін в порівнянні березень-лютий 2023. Про це йдеться в повідомленні сервісу пошуку квартир bird.
Оренда у Львові лишається дорожчою за оренду в столиці, проте у місті спостерігається зниження цін від 7% на однокімнатні квартири до 12% на двокімнатні.
Середня вартість у Львові:
Середня вартість оренди квартир у Києві:
Разом з тим попит на оренду в Києві перевершив рівень до повномасштабного вторгнення на 38%.
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Фото: Kaja Sariwating/Unsplash