Попит на оренду квартир в Києві перевершив рівень до повномасштабного вторгнення на 38%

Вартість оренди квартир у Києві майже не змінилась, у Львові спостерігається зниження цін в порівнянні березень-лютий 2023. Про це йдеться в повідомленні сервісу пошуку квартир bird.

Оренда у Львові лишається дорожчою за оренду в столиці, проте у місті спостерігається зниження цін від 7% на однокімнатні квартири до 12% на двокімнатні.

Середня вартість у Львові:

однокімнатні – 15000 грн,

двокімнатні – 16000 грн,

трикімнатні – 18600 грн.

Середня вартість оренди квартир у Києві:

однокімнатні – 9000 грн,

двокімнатні – 13000 грн,

трикімнатні – 20000 грн.

Разом з тим попит на оренду в Києві перевершив рівень до повномасштабного вторгнення на 38%.

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