Присвячений військовим та волонтерам: у Пасажі відкрився «Мілітарний паб» Garnison

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Валерія Гуржий
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У Пасажі відкрився «Мілітарний паб» Garnison – проєкт пʼятьох воїнів-спецпризначенців підрозділу Legio V, а також рестораторки Світлани Яструбенко (Docker&Co).

Про це пише The Village Україна.

Паб, присвячений добровольцям-захисникам України, а також волонтерам.

"Місце, де щиро раді всім, а ветерани й волонтери отримають максимальну шану»

У меню піца, бургери, пательні з мʼясом і морепродуктами, закуски й велика алкогольна карта, де можна вибрати пиво, вино, віскі або коктейлі – класичні й авторські.

Адреса: вулиця Хрещатик, 15/4

Графік роботи: 14:00-23:00

Ціни: бургер Black Diamond BBQ – 340 грн, піца «Пепероні» – 240 грн, пательня з кальмаром – 390 грн, бульйон – 110 грн, картопля фрі – 90 грн, чизкейк – 190 грн, коктейлі – 220 грн, сидр – 40 грн, капучино – 50 грн.

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Раніше ми писали, що біля станції метро «Контрактова площа» розпочав роботу патріотично-мемний артбар «Офензива».

Опубліковано: 08 травня 2023
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