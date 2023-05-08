Брауні, сирники та кава: на харківській Салтівці відкрилася кав'ярня Couple Coffee

Кавʼярня Couple Coffee почала працювати на житловому масиві Салтівка. Заклад відкрила і розвиває сімейна пара з Харкова.

Про це пише The Village Україна.

«Ми хочемо показати, що за якісною кавою не потрібно їхати у центр міста»

У меню кава й кавові напої, а також десерти власного виробництва – брауні, сирники й печиво. Асортимент десертів обіцяють збільшувати з часом. До кави можна додати сироп або ж зварити напій на рослинному молоці. Також у кав'ярні можна придбати каву в зернах, фільтри й дріпи від Mad Heads.

Адреса: м. Харків, Салтівське шосе, 145

Графік роботи: 09:00-20:00

Ціни: еспресо – 30 грн, какао – 35 грн, фільтр – 45 грн, капучино – 40 грн, лате – 45 грн, флет-вайт – 50 грн, раф – 50 грн, печиво – 25 грн, морозиво – 30 грн, сирник – 50 грн, брауні – 40 грн.

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Раніше ми писали, що біля Майдану Незалежності запрацювала кав’ярня «Крапка.Кави». Її відкрив переселенець із Харкова.

Фото: The Village Україна