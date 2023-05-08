9 українських брендів одягу та аксесуарів, які з’явилися під час війни

Попри обстріли, проблеми з електроенергією та складну економічну ситуацію через вторгнення українці продовжують відкривати нові бізнеси. У 2023 році кількість новозареєстрованих компаній у 5,6 разів перекриває чисельність бізнесів , що припинили роботу.

Розповідаємо про нові бренди одягу та аксесуарів, які з’явилися за рік повномасштабної війни.

Motrych

Motrych – ювелірний бренд ведучої YouTube-шоу “Ебаут” Катерини Мотрич. Історія бренду почалась з благодійного проєкту – продажу брелоків з переплавленого російського літака, який збили українські військові.

В асортименті Motrych наразі є кафи, парні сережки, каблучки та підвіси зі срібла.

“Про що цей бренд? Про тебе різну, неідеальну, з помилками, але силою починати знову”, – так описує засновниця концепцію власної справи.

Вартість: каф – 5000 грн, каблучка – 4300 грн

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Витвори

“Витвори” – це онлайн-конструктор вишиванок, де кожен може самостійно обрати вишивку з бібліотеки автентичних орнаментів, а ще колір тканини, фасон і довжину.

Родина колекціонерів народного мистецтва Євген і Людмила Дмируки створювали бренд три роки. До цього вони 17 років досліджували та оцифровували орнаменти вишиванок із різних регіонів України, зокрема Полтавщини, Покуття, Чернігівщини.

Вартість: від 4430 грн

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iam

Молодий львівський бренд комфортного одягу та аксесуарів для жінок, які обирають свободу та універсальність. У колекціях iam можна знайти комплекти для дому, светри, джинси, сукні, жакети.

“Відмінною рисою нашого бренду є орієнтація на комфортний дизайн у поєднанні з яскравою палітрою відтінків. Надзвичайне різноманіття кольорів дає жінкам можливість виразити індивідуальність”, – зазначають у iam.

Вартість: блуза – 3600 грн, жакет – 5300 грн

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YaVereta (Яверета)

Бренд, який надихається килимами з традиційними орнаментами. Одяг та аксесуари прикрашають мініатюрами сучасних та давніх килимів. Серед позицій – худі, бейсболки, сумки-бананки, шопери з основами, до яких кріпляться змінні шеврони з візерунками-килимами.

Вартість: кепка — 350 грн, сет з трьох шевронів S — 550 грн, худі – 1900 грн

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Liniya

Бренд жіночої нижньої білизни на кожен день. Тут можна придбати сети білизни з топами, які гарно комбінуються з повсякденними речами завдяки витонченим лямкам і оригінальній спинці.

Вартість: сет Urban – 1300 грн

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Spots

Це новий київський бренд ювелірних прикрас. Його запустили у квітні 2023 року Таня Кремень та Оля Виноградова. Натхненням для перших дропів для браслетів, підвісів та каблучок послужили паркани у спальних районах та кришки каналізаційних люків.

Вартість: підвіс у формі люка з решіткою — 6500 грн, каблучка з родованого срібла — 3300 грн, зі срібла з позолотою — 3700 грн

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Moon Lingerie

Український бренд спідньої білизни Moon Lingerie заснувала у 2022 році Юлія Чеботарьова. Незважаючи на війну, Юлії вдалось втілити в життя свою давню мрію та започаткувати власну справу. Бренд створює вишукані сети білизни з мережива для “життя, яке не варто відкладати на потім”.

Вартість: бра та трусики — 2 850 грн

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Notica

Новий український бренд спортивного одягу, що позиціонує себе як сталий. Notica виготовляє одяг з натуральних тканин та переробленого нейлону econyl. В асортименті бренду: легінси, топи, бавовняна білизна.

Вартість: ліф з бавовни – 980 грн, легінси – 1744 грн

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RDNT

Новий бренд дизайнера Андре Тана, який позиціонує себе як sustainable. Для пошиття речей використовують тканину з переробленого пластику, що зовні схожа на бавовну.

У RDNT можна придбати об’ємні худі, велосипедки, кроп-топи, футболки, боді та джинси.

Вартість: боді – 275$, велосипедки – 165$

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