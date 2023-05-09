Борщ, бограч та куліш: Клопотенко презентував обіди тривалого зберігання для дому та волонтерства

Відомий український кухар Євген Клопотенко та підприємиця Інна Поперешнюк створили обіди тривалого зберігання для домашніх запасів чи волонтерства.
Про це кухар повідомив у своєму Facebook.
До обіду входить борщ, бограч, куліш та шпундра як альернатива тушкованці.
"Впевнені, що обіди тривалого зберігання мають бути автентичними. І в ситуаціях, коли треба діставати запаси — вони мають давати відчуття комфорту та дому".
Зараз всі процеси налагоджені, що дає змогу впевнено закривати запити на продукцію у малих і великих об’ємах. В малих — для домашніх запасів чи, наприклад, в дорогу.
"Якщо ж ви волонтери та хочете замовляти куліш у великих партіях для допомоги — ми теж можемо це забезпечити"
Дізнатися більше про страви можна за посиланням.
Раніше ми писали, що Євген Клопотенко пропонує створити Музей борщу у Києві.
Фото: Євген Клопотенко