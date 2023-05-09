Борщ, бограч та куліш: Клопотенко презентував обіди тривалого зберігання для дому та волонтерства

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Валерія Гуржий
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Відомий український кухар Євген Клопотенко та підприємиця Інна Поперешнюк створили обіди тривалого зберігання для домашніх запасів чи волонтерства.

Про це кухар повідомив у своєму Facebook.

До обіду входить борщ, бограч, куліш та шпундра як альернатива тушкованці.

"Впевнені, що обіди тривалого зберігання мають бути автентичними. І в ситуаціях, коли треба діставати запаси — вони мають давати відчуття комфорту та дому".

Зараз всі процеси налагоджені, що дає змогу впевнено закривати запити на продукцію у малих і великих об’ємах. В малих — для домашніх запасів чи, наприклад, в дорогу.

"Якщо ж ви волонтери та хочете замовляти куліш у великих партіях для допомоги — ми теж можемо це забезпечити"

Дізнатися більше про страви можна за посиланням.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко пропонує створити Музей борщу у Києві.

Фото: Євген Клопотенко

Опубліковано: 09 травня 2023
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