Євген Клопотенко пропонує створити Музей борщу у Києві

Відомий кухар Євген Клопотенко запропонував створити музей культури приготування українського борщу у Києві.

Він пропонує зібрати в одному місці рецепти та різні інтерактиви.

“От зайшов туди іноземець, почитав про борщовий набір, помалював буряком, поїв. І вийшов з повним уявленням про те, що таке український борщ. А потім поніс ці знання у світ”, - написав Клопотенко у Facebook .

За його словами, музей звареного борщу вже є в Опішні - селищі міського типу у Полтавській області.

Раніше ми писали , що фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» з Євгеном Клопотенком вийшов на Netflix.