Євген Клопотенко пропонує створити Музей борщу у Києві

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Валерія Гуржий
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Відомий кухар Євген Клопотенко запропонував створити музей культури приготування українського борщу у Києві.

Він пропонує зібрати в одному місці рецепти та різні інтерактиви.

“От зайшов туди іноземець, почитав про борщовий набір, помалював буряком, поїв. І вийшов з повним уявленням про те, що таке український борщ. А потім поніс ці знання у світ”, - написав Клопотенко у Facebook.

За його словами, музей звареного борщу вже є в Опішні - селищі міського типу у Полтавській області.

Раніше ми писали, що фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» з Євгеном Клопотенком вийшов на Netflix.

Фото: Facebook-сторінка Євгена Клопотенка

Опубліковано: 08 квітня 2023
рецепт музей борщ київ
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