Євген Клопотенко пропонує створити Музей борщу у Києві

Відомий кухар Євген Клопотенко запропонував створити музей культури приготування українського борщу у Києві.
Він пропонує зібрати в одному місці рецепти та різні інтерактиви.
“От зайшов туди іноземець, почитав про борщовий набір, помалював буряком, поїв. І вийшов з повним уявленням про те, що таке український борщ. А потім поніс ці знання у світ”, - написав Клопотенко у Facebook.
За його словами, музей звареного борщу вже є в Опішні - селищі міського типу у Полтавській області.
Раніше ми писали, що фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» з Євгеном Клопотенком вийшов на Netflix.
Фото: Facebook-сторінка Євгена Клопотенка