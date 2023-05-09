У відновленій історичній будівлі на Львівщині відкрили хостел: дивіться, як він виглядає

Засновниця ініціативи «Спадщина.Ua» Ганна Гаврилів облаштувала хостел у відновленій історичній пам’ятці в селищі Розділ Львівської області. Йдеться про школу австрійського періоду.

Ідею з хостелом вдалося втілити завдяки гранту, пише Zaxid.net.

Грант надали посольством Швеції, агенцією SIDA та ПРООН за заявкою Агенції трансформацій M.CLASS для розвитку мікропідприємництва на території Львівського Опілля.

«Ідея полягала в тому, щоб створити в громаді 1–2 робочі місця, залучивши біля 2000 USD грантових та співфінансувавши таку саму суму з власної кишені для запуску якогось невеличкого бізнесу в громаді», — розповіла Ганна Гаврилів.

Грантову заявку подавали на створення кав'ярні «Перша кляса». Її планували відкрити у приміщенні, де колись вчилися першокласники старої школи. Згідно з проєктом, донор фінансував вартість кондитерської вітрини, а власники мали купити столики з кріслами та літніми парасольками.

Улітку 2021 року кафе запустили в тестовому режимі. Повноцінне відкриття планували на весну 2022 року. Через війну задуми втілити не вдалося, а приміщення школи заселили переселенці.

Як розповідає Ганна, у гранті вона прописала й відкриття хостелу на горищі старої школи. Однак на відміну від кафе, цей задум повноцінно втілити таки вдалося.

Наразі власниця будівлі наголошує, що вона відкрита до пропозицій.

«Хочемо відновити первісну функцію і на початок літнього сезону відкрити каварню та інші офіси. А хостел будемо використовувати для поселення гостей, адже громада має великий туристичний потенціал. Але розглядаємо й інші варіанти: наприклад, для проживання переселенців», — розповіда Ганна Гаврилів.

Раніше ми писали, що в Дніпрі презентували проєкт реконструкції закинутої будівлі інституту геологорозвідки під житло для переселенців .

Фото: Ганна Гаврилів