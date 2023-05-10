В Україні стартувала програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення»: як отримати допомогу

Із 10 травня в Україні запрацювала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення». Відтепер українці, чиї домівки постраждали внаслідок збройної агресії рф, можуть подати заяву в «Дії» та отримати кошти на ремонт.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Максимальна сума допомоги — 200 000 гривень. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване. Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників-учасників програми.

Аби отримати допомогу, необхідно:

повідомити про пошкоджене майно в застосунку «Дія»;

відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми: «Ощадбанк», «Монобанк», «Приватбанк», «Сенс Банк», «А-Банк», ПУМБ;

заповнити заяву на допомогу в застосунку «Дія», перевірити та відправити в обороблення.

Після цього місцева влада надішле комісію. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування і визначить суму компенсації.

Потім прийде підтвердження та кошти на картку єВідновлення. Їх потрібно використати протягом 12 місяців із дня отримання.

Якщо в житла є співвласники, вони мають надати згоду на участь у програмі.

За інформацією обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.

Раніше ми писали, що в Макарові відновили амбулаторію, зруйновану окупантами.

Фото: ДСНС, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України