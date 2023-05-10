В Україні стартувала програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення»: як отримати допомогу

68
Ірина Маймур
share share

Із 10 травня в Україні запрацювала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення». Відтепер українці, чиї домівки постраждали внаслідок збройної агресії рф, можуть подати заяву в «Дії» та отримати кошти на ремонт.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Максимальна сума допомоги — 200 000 гривень. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване. Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників-учасників програми.

Аби отримати допомогу, необхідно:

  • повідомити про пошкоджене майно в застосунку «Дія»;
  • відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми: «Ощадбанк», «Монобанк», «Приватбанк», «Сенс Банк», «А-Банк», ПУМБ;
  • заповнити заяву на допомогу в застосунку «Дія», перевірити та відправити в обороблення.

Після цього місцева влада надішле комісію. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування і визначить суму компенсації.

Потім прийде підтвердження та кошти на картку єВідновлення. Їх потрібно використати протягом 12 місяців із дня отримання.

Якщо в житла є співвласники, вони мають надати згоду на участь у програмі.

За інформацією обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.

Раніше ми писали, що в Макарові відновили амбулаторію, зруйновану окупантами.

Фото: ДСНС, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Опубліковано: 10 травня 2023
share share
Поліція не має права штрафувати маршрутки за роботу під час тривог. КМДА заявляла протилежне Поліція не має права штрафувати маршрутки за роботу під час тривог. КМДА заявляла протилежне “Люксембург, Люксембург” переміг на двох міжнародних кінофестивалях “Люксембург, Люксембург” переміг на двох міжнародних кінофестивалях Кабмін заборонив вмикати музику в громадському транспорті: які є винятки Кабмін заборонив вмикати музику в громадському транспорті: які є винятки Голос вулиць: 8 нових патріотичних муралів Києва, що з'явились цьогоріч Голос вулиць: 8 нових патріотичних муралів Києва, що з'явились цьогоріч Історичний готель "Ермітаж" у центрі Києва виставили на продаж Історичний готель "Ермітаж" у центрі Києва виставили на продаж Суд повернув Києву будинок-пам’ятку архітектури на проспекті Берестейському Суд повернув Києву будинок-пам’ятку архітектури на проспекті Берестейському Українські й німецькі архітектори розробили новий тип забудови Одеси та постраждалих міст Українські й німецькі архітектори розробили новий тип забудови Одеси та постраждалих міст КМДА розірвала договір із недобросовісним перевізником: на якому маршруті він працював КМДА розірвала договір із недобросовісним перевізником: на якому маршруті він працював
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.