В Україні стартувала програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення»: як отримати допомогу

Із 10 травня в Україні запрацювала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення». Відтепер українці, чиї домівки постраждали внаслідок збройної агресії рф, можуть подати заяву в «Дії» та отримати кошти на ремонт.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Максимальна сума допомоги — 200 000 гривень. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване. Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників-учасників програми.
Аби отримати допомогу, необхідно:
Після цього місцева влада надішле комісію. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування і визначить суму компенсації.
Потім прийде підтвердження та кошти на картку єВідновлення. Їх потрібно використати протягом 12 місяців із дня отримання.
Якщо в житла є співвласники, вони мають надати згоду на участь у програмі.
За інформацією обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.
Раніше ми писали, що в Макарові відновили амбулаторію, зруйновану окупантами.
Фото: ДСНС, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України