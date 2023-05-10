На Осокорках відкрилося SUNDAY cafe зі сніданками та авторськими коктейлями

На Осокорках з’явився новий заклад SUNDAY cafe.

Його відкрила молода пара, яка створила під час війни сім’ю, пише Posteat.

За словами власників, місія їхнього кафе — стати улюбленим місцем на районі, куди хочеться повертатися, де звичне стає особливим.

Проаналізувавши ринок, засновники SUNDAY cafe Таня та Максим зрозуміли, чого не вистачає району, і вирішили привнести до нього те, що в пари виходить найкраще.

Максим створив рецепт закваски, з якої вийшло відмінне тісто для піци. Таня розробила із барменами авторські коктейлі закладу. Тому коктейльна карта кафе наполовину складається з класики, а наполовину — з авторських коктейлів.

У меню SUNDAY cafe є сніданки, які готують з 10:00 до 13:00, сендвічі, закуски, салати та основні страви, 6 видів піци та коктейлі.

Ціни: вівсянка з песто та грибами — 180 грн, вітелло тонато — 235 грн, тартар із лосося з манго та авокадо — 345 грн, піца сирна — 315 грн, піца прошуто кото та рукола — 285 грн, коктейль Oolong Gimlet — 200 грн, коктейль Strawberry Sour — 220 грн.

Адреса: Дніпровська набережна, 20Б

Режим роботи: нд-чт 10:00–21:00, пт-сб 10:00–22:00

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Раніше ми писали, що кавʼярня Couple Coffee почала працювати на житловому масиві Салтівка.

Фото: SUNDAY cafe