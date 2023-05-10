На Осокорках відкрилося SUNDAY cafe зі сніданками та авторськими коктейлями

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Ірина Маймур
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На Осокорках з’явився новий заклад SUNDAY cafe.

Його відкрила молода пара, яка створила під час війни сім’ю, пише Posteat.

За словами власників, місія їхнього кафе — стати улюбленим місцем на районі, куди хочеться повертатися, де звичне стає особливим.

Проаналізувавши ринок, засновники SUNDAY cafe Таня та Максим зрозуміли, чого не вистачає району, і вирішили привнести до нього те, що в пари виходить найкраще.

Максим створив рецепт закваски, з якої вийшло відмінне тісто для піци. Таня розробила із барменами авторські коктейлі закладу. Тому коктейльна карта кафе наполовину складається з класики, а наполовину — з авторських коктейлів.

У меню SUNDAY cafe є сніданки, які готують з 10:00 до 13:00, сендвічі, закуски, салати та основні страви, 6 видів піци та коктейлі.

Ціни: вівсянка з песто та грибами — 180 грн, вітелло тонато — 235 грн, тартар із лосося з манго та авокадо — 345 грн, піца сирна — 315 грн, піца прошуто кото та рукола — 285 грн, коктейль Oolong Gimlet — 200 грн, коктейль Strawberry Sour — 220 грн.

Адреса: Дніпровська набережна, 20Б

Режим роботи: нд-чт 10:00–21:00, пт-сб 10:00–22:00

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Раніше ми писали, що кавʼярня Couple Coffee почала працювати на житловому масиві Салтівка.

Фото: SUNDAY cafe

Опубліковано: 10 травня 2023
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