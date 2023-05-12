«Грінпіс» визначив, де в Європі найдоступніший громадський транспорт

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Ірина Маймур
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Кліматична організація «Грінпіс» дослідила доступність тарифів громадського транспорту в Європі і склала рейтинги країн та їхніх столиць.

На думку фахівців, низька ціна і зручність користування комунальним транспортом — це ключова мотивація для людини, аби відмовитися від пересувань на авто. Водночас у Європі витрати на пересування посідають друге місце після сплати за житло.

«Доступний громадський транспорт є необхідністю, але багато урядів ставляться до нього, як до розкоші. Уряди мають запровадити прості та доступні «кліматичні квитки» на громадський транспорт, щоби зменшити витрати людей та скоротити використання нафтопродуктів, що веде нашу планету до катастрофи», — зазначила експертка «Грінпісу» Лорелей Ламузен.

Доступність транспорту в організації оцінювали за такими критеріями:

  • простота системи оплати;
  • повна вартість проїзного абонементу;
  • знижки для соціально незахищених груп;
  • застосування ПДВ до квитків на громадський транспорт.

За результатами дослідження, найменш доступний транспорт наразі в Болгарії. Ця країна єдина має нуль балів за всіма критеріями. Водночас Софія увійшла до десяти міст із найбільш доступним транспортом.

У рейтингу країн у першій п’ятірці опинилися Люксембург і Мальта (скасували плату за проїзд), Австрія і Німеччина (запровадили єдиний «кліматичний квиток» на поїздки по країні) та Кіпр.

Рейтинг столиць очолили Таллінн, Люксембург і Велетта (проїзд безоплатний), а також Прага (має найдешевший проїзний — лише 156 євро на рік) і Братислава (річний проїзний коштує 200 євро).

Раніше ми писали, що Кабмін заборонив вмикати музику в громадському транспорті.

Фото: Vincent Guth / Unsplash

Опубліковано: 12 травня 2023
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