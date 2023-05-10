Кабмін заборонив вмикати музику в громадському транспорті: які є винятки

Кабмін ухвалив зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Відтепер водії мають право не пускати у громадський транспорт пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв — наприклад, гучно слухають музику або дивляться відео.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Також уряд заборонив водіям вмикати музику або фільми. Це дозволено тільки, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.
Нововведення стосуватимуться і таксі. Там водії можуть вмикати музику, тільки якщо пасажир не заперечує.
У Мінінфраструктури пояснили, що рішення ухвалили на виконання Закону про підтримку національного музичного продукту і обмеження публічного використання музики країни-агресора.
Раніше ми писали, що КМДА розірвала договір із недобросовісним перевізником.
Фото: Київпастранс