Кабмін заборонив вмикати музику в громадському транспорті: які є винятки

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Ірина Маймур
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Кабмін ухвалив зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Відтепер водії мають право не пускати у громадський транспорт пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв — наприклад, гучно слухають музику або дивляться відео.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також уряд заборонив водіям вмикати музику або фільми. Це дозволено тільки, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

Нововведення стосуватимуться і таксі. Там водії можуть вмикати музику, тільки якщо пасажир не заперечує.

У Мінінфраструктури пояснили, що рішення ухвалили на виконання Закону про підтримку національного музичного продукту і обмеження публічного використання музики країни-агресора.

Раніше ми писали, що КМДА розірвала договір із недобросовісним перевізником.

Фото: Київпастранс

Опубліковано: 10 травня 2023
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