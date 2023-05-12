В Ірпені демонтували шматок стіни з графіті Бенксі: фото

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Марія Іващук
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В Ірпені демонтували шматок стіни зруйнованої багатоповерхівки, де британський вуличний художник Бенксі зобразив дівчинку-гімнастку, повідомляє ІТV.

Шматок стіни з графіті готують до транспортування. Місцева влада ще не знає, де саме буде розташований артоб’єкт.

“Ми потім будемо дивитися, чи на цьому місці, чи буде перенесено. Але ми хочемо зберегти це зображення, яке намалював Бенксі. Можливо, буде біля будинку зроблено артоб’єкт. Зробимо все можливе, щоб його залишити”, – зазначав раніше міський голова Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону.

Багатоповерхівку, де Бенксі залишив своє графіті, повністю знесуть.

Нагадаємо, що Бенксі надали звання почесного громадянина міста Ірпінь.

Раніше ми писали, що Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, включно з Києвом.

Однак 2 грудня стало відомо, що у Гостомелі на Київщині вандали вкрали одне з графіті Бенксі — жінку з бігуді у протигазі та з вогнегасником. Її вдалося зберегти. Після інциденту графіті британського художника у Києві вирішили захистити склом.

Опубліковано: 12 травня 2023
Ірпінь Бенксі в Україні
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