В Ірпені знесуть будинок з графіті Бенксі

В Ірпені на вулиці Северинівській знесуть будинки 160/1 та 158, на одному з них розташоване графіті британського художника Бенксі.
Роботу Бенксі планують зберегти.
«Не хвилюйтесь щодо малюнку всесвітньовідомого художника Бенксі, який розміщений на цьому будинку. Картину демонтують окремо та збережуть. Цей витвір мистецтва є уже культурним надбанням нашого мікрорайону», – написала депутатка Ірпінської міської ради Оксана Нечитайло.
Напередодні відбулася зустріч з мешканцями цих будинків під час якої обговорили планування подальших дій з боку Ірпінської міської ради щодо відбудови та про важливість включення усіх власників квартир до реєстру демонтованого майна.
Нагадаємо, що Бенксі надали звання почесного громадянина міста Ірпінь.
Раніше ми писали, що Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, включно з Києвом.
Однак 2 грудня стало відомо, що у Гостомелі на Київщині вандали вкрали одне з графіті Бенксі — жінку з бігуді у протигазі та з вогнегасником. Її вдалося зберегти. Після інциденту графіті британського художника у Києві вирішили захистити склом.