В Ірпені знесуть будинок з графіті Бенксі

В Ірпені на вулиці Северинівській знесуть будинки 160/1 та 158, на одному з них розташоване графіті британського художника Бенксі.

Роботу Бенксі планують зберегти.

«Не хвилюйтесь щодо малюнку всесвітньовідомого художника Бенксі, який розміщений на цьому будинку. Картину демонтують окремо та збережуть. Цей витвір мистецтва є уже культурним надбанням нашого мікрорайону», – написала депутатка Ірпінської міської ради Оксана Нечитайло.

Напередодні відбулася зустріч з мешканцями цих будинків під час якої обговорили планування подальших дій з боку Ірпінської міської ради щодо відбудови та про важливість включення усіх власників квартир до реєстру демонтованого майна.

Нагадаємо, що Бенксі надали звання почесного громадянина міста Ірпінь .

Раніше ми писали, що Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України , включно з Києвом.