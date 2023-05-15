В Одесі відреставрували двері кінця ХIX століття: фото

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Ірина Маймур
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В Одесі команда проєкту «Тисячі дверей» відреставрувала двері 1882 року на вулиці Дігтярній, 13.

Про закінчення реставрації активісти повідомили на своїй фейсбук-сторінці.

Фахівці поставили нове скло з декоративною обв’язкою світлових прорізів обох стулок та відтворили карнизи і стулкові планки з боку подвір’я та під’їзду.

Також вони встановили доводчик активної стулки, що забезпечить плавне й щільне закриття дверей, та електроригельний замок на батарейках для безпеки під’їзду.

«Тепер двері неактивної стулки надійно закриваються на реставровані шпінгалети, що входять у отвори з нержавіючої сталі, які закріплені на саморізи з нержавійки», — зазначають активісти.

Крім того, фахівці відтворили відбійники з латунними вставками, відреставрували латунні ручки та просочили олією новий поріг, оздоблений латунним коробом.

Аби захистити колір та об’єм дверей, активісти покрили їх лазур’ю від ультрафіолету, маслом та поліроллю з воском. Гіпсову декоративну тягу, що обрамляє двері, відтворили в авторському кольорі. Його знайшли під час дослідження.

Раніше ми писали, що у Львові відреставрували історичну дубову браму на вулиці Генерала Чупринки.

Фото: «Тисячі дверей»

Опубліковано: 15 травня 2023
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