У Луцьку сім'я переселенців завдяки гранту відкрили власну кав'ярню

Сім'я переселенців з Донецької області відкрили кав'ярню «Vescovi» у Луцьку.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості.

Започаткувати власний бізнес допомогла грантова програма «єРобота». Сергій Толчин та дружина Христина до війни вже мали мережу кав’ярень у своєму регіоні. Христина розповіла, що починати бізнес довелося з нуля.

"На повне відкриття довелося докладати власні кошти. Та ми у грант заклали купівлю обладнання, вітрини, трохи оренди проплатили. Проте це суттєва допомога"

Розмір мікрогранту визначається відповідно до запиту підприємця, але не менш як 50 000 гривень. За умови створення не менш ніж два робочих місця - 250 000 гривень.

Раніше ми писали, що переселенці з Маріуполя відкрили "Центр шаурми" на Подолі. Це другий заклад мережі.