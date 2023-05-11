Переселенці з Маріуполя відкрили "Центр шаурми" на Подолі. Це другий заклад мережі

На Нижньому Валу відкрили другий заклад мережі “Центр шаурми” від переселенців з Маріуполя.

Перша точка з шаурмою працює на Троєщині і до ребрендингу мала назву “Шаурма на вугіллі”.

“Центр Шаурми" на Подолі відрізняється від попередніх локацій тим, що в ньому є просторий зал, де ви можете не лише взяти take away, але й зручно посидіти та насолодитись стравами всередині”, – повідомляють у закладі.

Також засновники повідомили, що планують відкрити третій заклад поблизу метро “Олімпійська”.

У закладі пропонують сім видів шаурми з м'ясом, запеченим на вугіллі. Це може бути курятина, свинина чи телятина.