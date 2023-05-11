Переселенці з Маріуполя відкрили "Центр шаурми" на Подолі. Це другий заклад мережі

На Нижньому Валу відкрили другий заклад мережі “Центр шаурми” від переселенців з Маріуполя.
Перша точка з шаурмою працює на Троєщині і до ребрендингу мала назву “Шаурма на вугіллі”.
“Центр Шаурми" на Подолі відрізняється від попередніх локацій тим, що в ньому є просторий зал, де ви можете не лише взяти take away, але й зручно посидіти та насолодитись стравами всередині”, – повідомляють у закладі.
Також засновники повідомили, що планують відкрити третій заклад поблизу метро “Олімпійська”.
У закладі пропонують сім видів шаурми з м'ясом, запеченим на вугіллі. Це може бути курятина, свинина чи телятина.
Ціни: фірмова – 110-140 грн, сирна з ананасом – 140-170 грн, велика – 170-220 грн, з фалафелем – 160 грн
Адреса: вул. Нижній Вал, 23
Режим роботи: 09:00-23:00
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