Біля «Контрактової» відкрили кафе «Медак» із 20 видами медових настоянок і вин

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Ірина Маймур
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На вулиці Межигірській у Києві розпочав роботу заклад «Медак», де пропонують крафтовий алкоголь за найстарішими рецептами.

Кафе відкрила сімейна пара Анастасія і Олексій. Вони вирішили створити своє кафе, коли відпочивали на Прикарпатті і спробували напій під назвою медак, створений за старими рецептами.

У закладі можна скуштувати й купити для домашніх посиденьок біля 20 видів медових настоянок і вин. Їх роблять на медовому бродінні без додавання спирту. До алкоголю пропонують три види «тарілок».

Також у «Медаку» є кавові напої та чіабата з різними начинками.

У закладі проходять відкриті мікрофони і стендапи.

Ціни: медак «Кавовий», 35 %, велика пляшка — 320 грн, медівка «Біла ніч», 14 %, келих — 25 грн, медак «Вишуканий», маленька пляшка — 170 грн, медівка «Сльоза бурштину», велика пляшка — 190 грн, сирна тарілка — 100 грн, чіабата із салямі, велика — 80 грн, допіо — 32 грн
Адреса: вулиця Межигірська, 3/7
Режим роботи: 12:00–21:00 (з понеділка по четвер), 12:00–22:00 (з пʼятниці до неділі)
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Раніше ми писали, що біля «Либідської» відкрили чайну Dendachai.

Фото: «Медак», The Village Україна

Опубліковано: 17 травня 2023
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