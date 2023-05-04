Біля "Либідської" відкрили чайну Dendachai

На вулиці Тютюнника що неподалік від метро “Либідська” відкрили чайну Dendachai.

В асортименті: фермерські органічні китайські та тайванські чаї, колекційні пуери, червоні чаї, вулканічні улуни з Юньнані, уішаньські улуни. Є також чаї із Золотого Трикутника (район на кордоні між М'янмою, Таїландом і Лаосом).

“Чому ми не продаємо чаї мас маркету? Нас не влаштовує якість цього чаю. Тому робимо свій. У нас є сталкер, який їздить у найвіддаленіші китайські села, спілкується особисто з фермерами і знаходить, на нашу думку, найдостойнішу органічну сировину, бере участь у зборі чаю і контролює всі процеси виробництва”, – каже засновник простору Денис Михальченко.

Тут проводять чайні церемонії, кінопокази, заварювання чаю в тиші або під звуки хангу.

Розклад подій можна проглянути на сторінці в Instagram .