У Львові мешканці власними силами реставрують пам'ятку архітектури

У Львові на вулиці Рутковича, 12 мешканці будинку власними силами реставрують під’їзд. Про це повідомили на сторінці реставраційної майстерні «Гарда».

Почали роботи з реставрації ліпнини та каменю у вхідній частині під’їзду, на черзі – поліхромні (кольорові) розписи у самому під’їзді.

Мешканці співпрацюють з краківською реставраційною фірмою Revive Konserwacja Zabytków.

Будинок на Рутковича, 12 у Львові є пам'яткою місцевого значення. Його мешканці створили дієве ОСББ і раніше в межах програми міста відреставрували пару дерев’яних дверей.

“На прикладі цього будинку ми хочемо показати комплексний підхід до реставрації під’їздів в історичній частині міста. Тутешні розписи не є надто особливі, але і вони, і ліпнина, і двері, і бруківка збереглися і мають бути не просто поремонтовані, а саме відреставровані. І я дуже тішуся, що в цьому будинку живуть люди, які розуміють цінність реставрації, які вирішили самі профінансувати роботу фахівців і відновити все комплексно”, - зазначає засновниця реставраційної майстерні "Гарда" реставраторка Ірина Гірна.

Реставраційні роботи у цьому будинку триватимуть приблизно до кінця року.

Попередньо реставратори та мешканці оформили всі необхідні документи спільно з Львівською міською радою.



