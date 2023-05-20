На Шота Руставелі відкрилася друга бургерна Zavod Burgers

У Києві на Шота Руставелі, 20 відкрилася друга бургерна Zavod Burgers.

У закладі можна спробувати 16 видів бургерів, а також салати, супи, хотдоги та десерти. Випити у бургерній можна, лимонад, каву, пиво, сидр або вино.

Де: Шота Руставелі, 20

Графік роботи: 10:30-21:30

Ціни: бургер "Вегетаріанець на заводі" - 119 гривень, Бургер з окатою яєчнею - 119 гривень, Чікенбургер - 149 гривень, Крем-суп грибний - 89 гривень, Салат-мікс з курятиною - 119 гривень, Наполеон - 79 гривень, Лате - 39 гривень, Сидр - від 49 гривень.

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Перший заклад відкрили у 2019 році на Ярославовому Валу, 19/33а.

Раніше ми писали, що на місці «Хлібного» неподалік від «Олімпійської» запрацював Holy Burger Kiosk із шаурмою і бургерами.

Фото: Zavod Burgers