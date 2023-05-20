На Київщині почали відновлювати багатоповерхівки за кошти, зібрані через United24

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Валерія Гуржий
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На Київщині стартувало відновлення багатоквартирних будинків у рамках напряму "Відновлення", що фінансується через фандрейзингову платформу United24.

Про це повідомляє КОДА.

Наразі йдеться про відновлення 3 з 18 будинків в області, що були пошкоджені російськими окупантами, вони розташовані у населених пунктах Мила, Бузова та Гостомель.

Загалом планують відновити 18 будинків. Проєкт дозволить повернути в домівки понад 4 тис. мешканців, а орієнтовна вартість робіт складе 800 млн грн. Йдеться про відновлення 3 будинків у Гостомельській, 4 – Дмитрівській, 4 – Бородянській та 7 – Ірпінській громадах.

Голова КОВА Руслан Кравченко наголосив, що відновлення 3 будинків стартувало цього тижня. На інших роботи розпочинатимуться поетапно найближчим часом і мають закінчитися до кінця року.

Раніше ми писали, що у Бучі відбудували вулицю Вокзальну і відремонтували 110 будинків.

Фото: КОДА

Опубліковано: 20 травня 2023
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