У Ворзелі на місці зруйнованого окупантами дитячого садочка побудують новий: візуалізації

У Ворзелі планується будівництво нового дитячого садочка на місці зруйнованого окупантами садочка "Ластівка".

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Для цього підписали меморандум про співдружність з Головою благодійного фонду «Крок до щастя» Вадимом Корунським, який допомагатиме у відновлені закладу.

"Маємо амбітну мету створити тут чудовий сучасний простір, у якому малеча Ворзеля здобуватиме якісну освіту та зростатиме сильною, щасливою і здоровою"

Раніше ми писали, що у Ворзелі розпочали зводити пілотне модульне містечко для переселенців RE:Ukraine Housing.

Фото: Анатолій Федорук