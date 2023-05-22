У Ворзелі на місці зруйнованого окупантами дитячого садочка побудують новий: візуалізації

У Ворзелі планується будівництво нового дитячого садочка на місці зруйнованого окупантами садочка "Ластівка".
Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
Для цього підписали меморандум про співдружність з Головою благодійного фонду «Крок до щастя» Вадимом Корунським, який допомагатиме у відновлені закладу.
"Маємо амбітну мету створити тут чудовий сучасний простір, у якому малеча Ворзеля здобуватиме якісну освіту та зростатиме сильною, щасливою і здоровою"
Раніше ми писали, що у Ворзелі розпочали зводити пілотне модульне містечко для переселенців RE:Ukraine Housing.
Фото: Анатолій Федорук