У Ворзелі почали будувати модульне містечко для переселенців від Balbek Bureau

У Ворзелі розпочали зводити пілотне модульне містечко для переселенців RE:Ukraine Housing.

Про це повідомила у фейсбуці команда студії Balbek Bureau.

Зазначається, що на об’єкті почали прокладання комунікацій. Для цього обрали спосіб, який дає змогу не руйнувати наявну заасфальтовану дорогу. Водночас він вартуватиме дорожче.

Окрім житла, яке забезпечить всі базові потреби мешканців, на території містечка функціонуватимуть простір дозвілля та центр взаємодії ВПО та місцевої громади. Архітектори облаштують конференц-залу, кабінети реабілітолога, психолога та масажиста.

Про те, що пілотне модульне містечко від Balbek Bureau зведуть у Ворзелі, стало відомо минулого літа. Будівництво мали завершити взимку 2022-го, однак роботи довелося відкласти.

Також модульні містечка від Balbek Bureau збудують у Бучі, Луцьку і Тернопільській області.

Раніше ми писали, що студія Balbek Bureau зайняла 3 місце на конкурсі Buildner з проєктом кінопавільйону в Ісландії.

Фото: Balbek Bureau