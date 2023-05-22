Пісня Джамали — у трійці найкращих композицій «Євробачення» за версією The Guardian

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Ірина Маймур
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Британське видання The Guardian оприлюднило власний рейтинг найкращих пісень «Євробачення». Третю сходинку в ньому посіла композиція Джамали «1944».

«Це справді фантастичний трек, про що б там не йшлося: стриманий і похмурий, атмосферний, ритм під впливом двокрокового гаража, чудовий приспів», — написали у The Guardian.

Перше місце посіла пісня Waterloo шведського гурту ABBA (1974). На другому місці опинилася пісня Poupée de Cire, Poupée de Son французької співачки Франс Галль (1965).

Також у рейтингу є і інші переможці від України на «Євробаченні». Зокрема, на 14 місці опинилася Руслана з піснею Wild Dances, а переможці 2022 року Kalush Orchestra з піснею Stefania посіли 24 місце.

Раніше ми писали про те, як виступали українські виконавці на «Євробаченні-2023».

Фото з відкритих джерел

Опубліковано: 22 травня 2023
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