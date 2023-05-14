Юлія Саніна, Kalush Orchestra та Вєрка Сердючка: дивіться, як виступали українські виконавці на "Євробаченні-2023"

У суботу,13 травня, у Ліверпулі відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023".

Переможницею стала Швеція, яку представляла співачка Loreen з піснею Tattoo. Країна отримала 583 бали. Другу сходинку зайняла Фінляндія з 526 балами. Україна посіла шосте місце з 243 балами.

На цьогорічному відкритті гранд-фіналу "Євробачення" виступили учасники і переможці минулих років від України, серед яких Kalush, Go_A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка. Ми зібрали їх виступи у підбірку. Дивіться, як це було.

Юлія Саніна

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна на "Євробаченні-2023" не тільки виступала, а й була однією з ведучих пісенного шоу.

Kalush Orchestra

Минулорічні переможці "Євробачення" відкрили гранд-фінал конкурсу своїм виступом із піснею Stefania. Гурт підтримала Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка записала партію на роялі спеціально для виступу гурту у Ліверпулі. Також гурт у фіналі передав кубок першості швецькій співачці Loreen, яка стала цьогорічною переможницею.

Alyosha

Під час виступу співачки Alyosha глядачі не стримували сліз, адже у своєму номері співачка показала життя тисяч українок, які під час війни були змушені провести своїх чоловіків на фронт та виїхати за кордон.

Марія Яремчук

Співачка 5 років тому оголосила про звершення співочої кар’єри. Вона разом з репером OTOY та співачкою Златою Дзюнькою на цьогорічному "Євробаченні" виконала мешап із легендарних українських композиторських творів.

Go_A

Переможці "Євробачення-2021" також виступили на цьогорічному пісенному конкурсі із піснею Shum.

Джамала

Співачка вийшла на сцену "Євробачення-2023" із піснею "1944", з якою у 2016 році перемогла у конкурсі.

Тіна Кароль

Тіна Кароль на цьогорічному конкурсі виконала свій хіт з "Євробачення-2006" - Show me your love.

Вєрка Сердючка

Співачка вийшла на сцену з піснею з якою вона виступала "Євробаченні-2007". Композиція прозвучала у оновленій та більш привабливій версії зі словами "Russia, goodbye!".

Фото: eurovision.tv, скіншоти з виступів