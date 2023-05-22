В’єтнамське кафе «У Хань» відкрило попап у сезонному барі Okno

Кафе-маркет в’єтнамської кухні «У Хань» відкрив попап у барі Okno.

Він працюватиме до початку червня, повідомляє The Village Україна.

«Ми не хотіли відкривати Okno, оскільки формат не відповідає воєнному часу та роботі з урахуванням комендантської години. Але так вийшло, що настав час зробити капітальний ремонт кухні в кафе. І ми вирішили зробити попап в Okno від Хань», — пояснюють у закладу.

Доставку із кафе можна замовити до 20:00. Кухня працюватиме до 20:30. Замовити традиційні в’єтнамські страви можна на сайті або телефоном 0972202021.

Нагадаємо, що кафе-маркет в’єтнамської кухні «У Хань» запрацював на вулиці Гончара у вересні 2019 року.

Ціни: фо бо — 235 грн, фо чай — 225 грн, курка в кисло-солодкому соусі — 235 грн, реберця тофу — 225 грн, рисова локшина з куркою та креветками — 285 грн, спрінг роли з веганським лососем — 235 грн, биті огірки — 105 грн

Адреса: вулиця Богдана Хмельницького, 33/34

Години роботи: щодня 12:00–21:00

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Раніше ми писали, що на Шота Руставелі відкрилася друга бургерна Zavod Burgers.

Фото: «У Хань»