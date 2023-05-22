У Києві запрацювала доставка 9 видів авторської шаурми ШОURMA

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Ірина Маймур
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У столиці розпочала роботу доставка авторської шаурми ШОURMA.

Наразі доставляють лише на ту територію міста, що виділена на карті сірим кольором, пише Posteat.

У ШОURMA є 9 видів шаурми. Для її приготування використовують курятину, індичку, телятину, мідії, креветки і рослинне м’ясо українського виробника «Eat me at». До кожної шаурми пропонують свій крафтовий соус.

У закладі використовують товстий лаваш і спеціальне термопокриття, що зберігає потрібну температуру смаколика.

Окрім шаурми, тут є супи, снеки та безалкогольні напої.

Замовляти ШОURMA можна через сайт, додаток, Instagram або зателефонувавши оператору за номером +380961099988.

Ціни: шаурма «Одного разу в Мексиці» — 250 грн, шаурма «Тигрова з гостринкою» — 360 грн, шаурма «Ближче до Азії» — 280 грн, «бульйон шо треба» — 80 грн, картопля фрі — 95 грн, узвар — 50 грн

Режим роботи: щодня з 11:00 до 20:50

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Раніше ми писали, що в’єтнамське кафе «У Хань» відкрило попап у сезонному барі Okno.

Фото: ШОURMA

Опубліковано: 22 травня 2023
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