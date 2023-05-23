Українська агенція Bickerstaff.111 стала найкращою на першому в світі фестивалі реклами

Українська креативна агенція Bickerstaff.111 дістала першість на фестивалі дизайну та реклами ADC Annual Awards NYC і стали бутиковою агенцією року.

Про це повідомило видання ШоТам.

Українські креативники здобули одразу дві нагороди – золото і бронзу.

У проєкті Хортиця команда Bickerstaff.11 поєднала стародавній фольклор з найсучаснішим брендингом. Саме ця кампанія принесла Bickerstaff.111 нагороду «Бутикова рекламна агенція року».

«Для нас велика честь стати бутиковою агенцією року. Це гарна можливість показати світу українську креативність. Я щасливий, що люди дізнаються про Україну не тільки через новини про війну, а й з іншої її сторони – справжнього таланту», – сказав креативний директор Bickerstaff.111 Ілля Ануфрієнко.

Зазначається, що Bickerstaff.111 розробляли проєкт Хортиця на замовлення Міністерства Культури України спільно з Метінвестом та BigCityLab.

ADC Annual Awards – перший у світі фестиваль дизайну і реклами. Його свого часу вигравали Енні Лейбовіц та Енді Уорхол.

Раніше ми писали, що пісня Джамали — у трійці найкращих композицій «Євробачення» за версією The Guardian.

Фото: Bickerstaff.111