Понад 50 класичних коктейлів: у Софіївській Борщагівці відкрили секретний speakeasy-бар

У Софіївській Борщагівці розпочав роботу секретний speakeasy-бар Sofia Secret Bar.

Власники позиціонують його як місце для любителів спокійної і затишної атмосфери, де можна насолоджуватися коктейлями і спілкуванням у спокійній атмосфері.

«Ви не знайдете вивіски цього закладу, навіть надпису на двері. Дістатися до бару можна тільки після повідомлення в особисті Instagram сторінки. Формат Speak Easy означає, що в барі збираються тільки свої, та що тут завжди панує тиша та спокій», — розповідають у закладі.

Меню бару складається із закусок, медальйонів та пасти. У коктейльній карті є понад 50 класичних коктейлів, а також авторські коктейлі від барменів Sofia Secret Bar.

Також серед напоїв пропонують вино, аперитиви, вермути, міцні алкогольні напої, каву та чай.

Ціни: карпаччо з тунця — 330 грн, стейк з лосося — 350 грн, паста Болоньєзе — 245 грн, коктейль Amaretto Sour — 200 грн, коктейль Paper Plane — 200 грн, коктейль Vieux Carré — 200 грн

Адреса: вулиця Молодіжня

Режим роботи: четвер — неділя 17:00-23:30

Instagram

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Фото: Sofia Secret Bar