В Україні розширили список доріг, де фіксуватимуть швидкість руху авто

На автодорогах країни з’являться 28 нових ділянок та змінять 24 ділянки, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість руху за допомогою приладів TruCAM.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Такі ділянки з’являться насамперед на аварійно небезпечних відрізках доріг і в місцях концентрації ДТП через перевищення швидкості.

За результатами проведеного аналізу аварійності до 327 ділянок внесли такі зміни:

додали 28 нових ділянок;

внесли зміни до 27 ділянок;

видалили з переліку 41 ділянку;

призупинили роботу на 54 ділянках.

Відтепер патрульні контролюватимуть швидкість руху за допомогою 137 приладів TruCAM на нових 260 ділянках автомобільних доріг.

Раніше ми писали, що в Києві запрацювали кінні та велопатрулі поліцейських.

Фото: пресслужба патрульної поліції