У Києві запрацювали кінні та велопатрулі поліцейських

На вулицях столиці почали роботу кінні та велосипедні патрулі поліцейських.

15 травня інспектори вирушили на перше у цьому сезоні чергування, повідомляє Патрульна поліція Києва.

Поліціянти забезпечуватимуть охорону громадського порядку у парках, зонах відпочинку, а також у місцях, де неможливо проїхати на службовому автомобілі.

Також патрульні реагуватимуть на виклики та звернення громадян.

Раніше ми писали, що поліція не має права штрафувати маршрутки за роботу під час тривог. КМДА заявляла протилежне.

Фото: Патрульна поліція Києва