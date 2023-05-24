Стало відомо, як відбуватимуться виплати за зруйноване окупантами майно

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Валерія Гуржий
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Наприкінці травня – на початку червня почнуть виплачувати перші компенсації за зруйноване окупантами житло. Виплати відбуватимуться у кілька етапів.

Про це в національному телемарафоні повідомила заступниця міністра громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська, пише Big Kyiv.

За її словами, спочатку будуть виплачувати тим, кому на відновлення потрібно до 200 тис грн, другий етап включатиме тих, кому ворог завдав збитків на понад 200 тис. грн. У кого житло знищене вщерть – зможуть отримати сертифікат на придбання нового житла у новобудові або на вторинному ринку у будь-якій області.

Власники приватних будинків зможуть отримати компенсацію і придбати житло або витратити ці гроші на відновлення свого домогосподарства на своїй земельній ділянці.

«Є одразу встановлена ціна за квадратний метр з матеріалами. Вимірюється кількість квадратних метрів, множиться на вартість і отримується цифра»

На програму "єВідновлення" уряд виділив 4,5 млрд грн. Це кошти з Фонду ліквідації збройної агресії, у якому загалом наявні 62 млрд грн та майже половина – вилучені російські кошти.

Загалом у реєстрі пошкодженого майна зареєстровано понад 380 тисяч заявок. Найбільше із Харківської, Луганської, Донецької та Київської областях.

Раніше ми писали, що в Україні стартувала програма компенсації за пошкоджене житло та як зареєструвати пошкоджене майно у "Дії".

Фото: ДСНС

Опубліковано: 24 травня 2023
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