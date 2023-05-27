На Малій Житомирській перезапустили бар "Анжела"

44
Валерія Гуржий
share share

У Києві перезапустили бар «Анжела. Напої та свято», що розташований на вулиці Малій Житомирській. Про це пише The Village Україна.

Уперше заклад відкрили восени 2019 року, формат визначали як «інтелігентна рюмочна». Улітку 2022 року бар виставили на продаж, а в травні 2023-го перевідкрили. Зокрема, провели ребрендинг й облаштували літній майданчик у дворі.

Згідно з концепцією, у барі працюють лише жінки. У меню представлені авторські та класичні коктейлі, настоянки, українське вино й пиво, безалкогольні напої, кава й чай. З їжі пропонують тортики й кіші.

Щотижня в закладі влаштовують події: концерти живої музики, благодійні барахолки, ігри й виставки українських митців. У сусідньому приміщенні працює студія кераміки.

Ціни: Фільтр-кава – 55 грн, сидр – від 80 до 240 грн, Aperol Spritz – 200 грн, вино – від 110 до 150 грн, японський джин-тонік – 200 грн, імбирний сауер – 200 грн.

Де: 15:00–23:00

Графік роботи: вулиця Мала Житомирська, 15.

Instagram

Раніше ми писали, що у Софіївській Борщагівці розпочав роботу секретний speakeasy-бар Sofia Secret Bar.

Опубліковано: 27 травня 2023
share share
Від 50-х до 90-х: Як виглядав Київ на фотографіях різних років Від 50-х до 90-х: Як виглядав Київ на фотографіях різних років Культурний центр "Краків" на Русанівці відкривають після капітального ремонту Культурний центр "Краків" на Русанівці відкривають після капітального ремонту Для моста-хвилі на Оболоні вже виготовили велетенські блоки для арок Для моста-хвилі на Оболоні вже виготовили велетенські блоки для арок До та після: на проспекті Івасюка прибрали незаконну рекламу До та після: на проспекті Івасюка прибрали незаконну рекламу Чеський перевізник запускає маршрути з Праги до чотирьох міст України Чеський перевізник запускає маршрути з Праги до чотирьох міст України Мережа гастролавок «Чорноморка» відновлює роботу в Харкові Мережа гастролавок «Чорноморка» відновлює роботу в Харкові Reface створив відеолистівку з привітанням до Дня Києва за допомогою штучного інтелекту Reface створив відеолистівку з привітанням до Дня Києва за допомогою штучного інтелекту У половині вагонів «Укрзалізниці» влітку працюватимуть кондиціонери У половині вагонів «Укрзалізниці» влітку працюватимуть кондиціонери
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.