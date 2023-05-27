На Малій Житомирській перезапустили бар "Анжела"

У Києві перезапустили бар «Анжела. Напої та свято», що розташований на вулиці Малій Житомирській. Про це пише The Village Україна.

Уперше заклад відкрили восени 2019 року, формат визначали як «інтелігентна рюмочна». Улітку 2022 року бар виставили на продаж, а в травні 2023-го перевідкрили. Зокрема, провели ребрендинг й облаштували літній майданчик у дворі.

Згідно з концепцією, у барі працюють лише жінки. У меню представлені авторські та класичні коктейлі, настоянки, українське вино й пиво, безалкогольні напої, кава й чай. З їжі пропонують тортики й кіші.

Щотижня в закладі влаштовують події: концерти живої музики, благодійні барахолки, ігри й виставки українських митців. У сусідньому приміщенні працює студія кераміки.

Ціни: Фільтр-кава – 55 грн, сидр – від 80 до 240 грн, Aperol Spritz – 200 грн, вино – від 110 до 150 грн, японський джин-тонік – 200 грн, імбирний сауер – 200 грн.

Де: 15:00–23:00

Графік роботи: вулиця Мала Житомирська, 15.

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