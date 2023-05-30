Вийшла комп’ютерна гра Death From Above: у ній треба керувати українським дроном

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Ірина Маймур
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Фінська студія Rockodile випустила комп’ютерну гру Death From Above. У ній можна спробувати себе в ролі оператора українського дрона.

Платформа Steam вже випустила гру у ранньому доступі.

«Ти самотній український військовий, оператор дрону, що воює з російськими окупаційними військами. ти керуєш «супер дроном», шукаючи та знищуючи танки, повертаючи вежі зв’язку, украдені речі, та борешся за краще майбутнє. Слава Україні!», — пишуть в описі гри на Steam.

Саундтрек для Death From Above написав український гурт «Антитіла».

Розробниками гри стали фінська студія Rockodile Games та українська Octobear Knight Games. Видало гру німецьке видавництво Lesser Evil.

30 % прибутку від продажу гри підуть фонду «Повернись живим» і на проєкт «Армія дронів».

Раніше ми писали, що в Києві відкрили перший в Україні магазин важких ударних дронів.

Фото: Death From Above

Опубліковано: 30 травня 2023
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