У Гостомелі відновлює роботу завод Vetropack, що зазнав серйозних руйнувань під час окупації

Завод Vetropack у Гостомелі, який є один із провідних виробників скланої тари в Європі, поступово відновлює свою роботу.

Про це повідомили в компанії.

З 25 травня розпочався розігрів і виведення на робочу температуру та завантаження першої скловарної печі. Випуск першого скла очікується у червні.

Завод почне з виробництва безбарвного скла для харчових продуктів та напоїв, оскільки компанія бачить зараз у ньому найбільшу потребу. Окрім того, введести в експлуатацію другу скловарну піч планують найближчим часом.

До початку війни Vetropack в Україні виробляв різні види скляної тари на трьох печах та восьми виробничих лініях. 24 лютого 2022 року Vetropack зупинив виробництво з міркувань безпеки. Через короткий час завод зазнав серйозних пошкоджень – було зруйновано одну з трьох печей.

Раніше ми писали, що команда благодійного фонду Buduyua показала, як у рамках ініціативи «Школа майбутнього» відбудують зруйнований росіянами гостомельський ліцей № 2.