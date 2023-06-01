У Києві та області з’явилися термінали для купівлі квитків на приміські поїзди

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Ірина Маймур
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«Укрзалізниця» встановила термінали для купівлі квитків на приміські поїзди на 9 станціях Києва та регіону.

Про це повідомили в пресслужбі національного перевізника.

Зокрема, термінали з’явилися на Приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський, на Північній платформі та станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошино, Тарасівка та Вишневе.

Розрахуватися за квитки можна карткою будь-якого банку або будь-яким пристроєм з NFC-модулем. Валідація квитків відбувається стандартно — необхідно просканувати на турнікетних комплексах та предʼявити квиток контролеру в поїзді, додали в УЗ.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» збільшить кількість місць на маршруті Київ-Варшава.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубліковано: 01 червня 2023
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