У Києві та області з’явилися термінали для купівлі квитків на приміські поїзди

«Укрзалізниця» встановила термінали для купівлі квитків на приміські поїзди на 9 станціях Києва та регіону.

Про це повідомили в пресслужбі національного перевізника.

Зокрема, термінали з’явилися на Приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський, на Північній платформі та станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошино, Тарасівка та Вишневе.

Розрахуватися за квитки можна карткою будь-якого банку або будь-яким пристроєм з NFC-модулем. Валідація квитків відбувається стандартно — необхідно просканувати на турнікетних комплексах та предʼявити квиток контролеру в поїзді, додали в УЗ.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» збільшить кількість місць на маршруті Київ-Варшава.

Фото: «Укрзалізниця»